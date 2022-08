Lokaler Gründer in Berlin : Wissen sie, was will die Generation Z wirklich will?

Bei dem Startup Potvis aus Morbach ist Jörn Wilhelm ist der Mann für die Finanzen, Luca Priestersbach ist zuständig fürs Kreative und Pascal Momper für die Produktion (von links). Foto: TV/Potvis

Morbach/Berlin Am Anfang war es eine Idee, dann ein kleines Unternehmen. Mittlerweile sind die Gründer der Kreativagentur Potvis mit ihrem Büro nach Berlin gezogen. Was ihre Stärken sind, wofür sie einen Preis gewonnen haben, und wie es für das Unternehmen weiter geht, haben sie dem TV erzählt.

Von Anna Hartnack

Für die in Morbach gegründete Kreativagentur Potvis hat sich einiges getan: Zunächst einmal ist das Büro jetzt in Berlin. Zuerst ist das Gründer-Team um die Agentur noch zwischen Zuhause und Berlin gependelt, aber mittlerweile spielt sich so viel in der Hauptstadt ab, dass das gar nicht mehr geht. „Außerdem studieren wir in Berlin ja auch noch neben der Arbeit“, sagt Luca Priesterbach, einer der Mit-Gründer von Potvis. „Am Anfang wurden wir nicht so ernst genommen – wir haben ja erst mit 19 Jahren unser Unternehmen gegründet“, sagt Gründer Luca Priesterbach. Aber Mittlerweile hat das Potvis- Team einen Preis des Art Directors Club (ADC) gewonnen. Im ADC-Wettbewerb werden jährlich die kreativsten Arbeiten im deutschsprachigen Raum ausgezeichnet.

Für Potvis war es das Konzept für „Period Beer“, also Perioden-Bier: Vier Bierdosen in unterschiedlichen Pinktönen, auf denen Fakten zur Menstruation aufgebracht sind. Vätern soll es leichter gemacht werden, mit ihren Töchtern über ihre erste Periode zu reden, und sie zu unterstützen. Deshalb gibt es nicht nur Wissen über die Menstruation auf den Dosen, sondern auch Tipps und Anregungen für Väter, über was sie am besten mit ihren Töchtern sprechen.

Eigentlich hat sich Potvis aber ganz auf die Generation Z spezialisiert – also auf die Generation, die zwischen 1997 und 2012 zur Welt gekommen ist. „Wir gehören zur Generation Z, wir sind da Spezialisten“, sagt Priesterbach.

Und was will die Generation Z? Potvis weiß es. „Der Nerv der Generation Z ist Leidenschaft. Viele Arbeitgeber sagen, es sind schwierige Arbeitnehmer“, sagt Priesterbach. Der Generation Z ginge es bei der Arbeitssuche vor allem um das „Warum“ eines Unternehmens, nicht unbedingt um den Job an sich. „Wenn jemand aus der Generation Z eine Passion findet, und hinter dem Warum des Unternehmens steht, wird der auch ein guter Arbeitnehmer.“