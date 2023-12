Die Morbacher Finanzen Investitionen und sinkende Schulden

Insofern schlägt er vor, die Hebesätze an Steuern für 2024 nicht zu erhöhen. Das bedeutet: Die Prozentzahlen, nach denen Grundsteuern und die Gewerbesteuer berechnet werden, werden sich nicht erhöhen. Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer werden für das kommende Jahr auf 19 Millionen Euro geschätzt. Wobei dieser Betrag in den kommenden Jahren leicht rückläufig sein wird, so Hackethal. „Wir rechnen mit sinkenden Einnahmen“, sagt der Bürgermeister. 4,6 Millionen Euro sollen im kommenden Jahr investiert werden. Das Gros dieser Summe wird voraussichtlich in Kindergärten, Grundschulen sowie in Projekte zum Schutz vor Starkwetterereignissen fließen. Trotz dieser Summe sinken die Schulden aus Investitionskrediten von derzeit zwei Millionen Euro auf 1,8 Millionen Euro. Liquiditätskredite sind keine notwendig. „Unser Bestreben, solide Finanzen zu erhalten, wird mit dem Haushalt bestätigt“, sagt er.