Fest : Bummeln, einkaufen und genießen

Morbacher Herbst. Foto: TV/Hermann Bohn

Morbach (red) Der „Morbacher Herbst“ lockt am Sonntag, 29. September, mit einem Bauern- und Kreativmarkt in den Ortskern von Morbach. An rund 100 Ständen wird Kunsthandwerk, Spezialitäten und viele weitere regionale Produkte angeboten.

