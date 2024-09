Einzelhandel Radeln für die „Vor-Tour“, Blasmusik und ein Ständchen zum Geburtstag

Am Sonntag fand der „Morbacher Herbst“ statt. Auf dem Platz Pont sur Yonne haben Ina Mertiny-Dombrowski vom Gewerbe- und Verkehrsverein und Morbachs Bürgermeister Andreas Hackethal bei strahlenden Wetter den Markt eröffnet. Zuvor gab es in der St.-Anna-Kirche einen festlichen Erntedank- Gottesdienst mit vielen Gläubigen. „Das Wetter kann nicht besser sein, um den ‚Morbacher Herbst‘ zu feiern. Wir befinden uns genau jetzt im Übergang von Sommer zu Herbst“, sagte Mertiny-Dombrowski. Der Bürgermeister fügte hinzu: „Gemeinschaftlich mit allen Ortsteilen haben wir wieder was tolles auf die Beine gestellt.“ An über 70 Verkaufsständen kauften Besucher auf dem großen Markt selbst gebastelte Herbstdekorationen, Imkerei­produkte, kunsthandwerkliche Holzarbeiten und vieles mehr.