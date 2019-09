Veranstaltung : Morbacher Herbst im Zeichen des Holzes 

MORBACH Die Veranstaltung am Wochenende legt ihren Schwerpunkt auf die Produkte, die der Wald liefert. Mehr als 100 Stände erwarten die Besucher beim Bauern- und Kreativmarkt. Von 12 bis 17 Uhr haben außerdem die Geschäfte geöffnet.

„Holz aus unserer Heimat“ steht diesmal im Mittelpunkt des Morbacher Herbstes am 29. September. Anlass ist die Einrichtung der neuen Holzvermarktungsgesellschaft, die sich gemeinsam mit dem Forst vorstellen will. Auf dem Platz Pont-sur-Yonne stehen in weitem Rund die Holzhütten. Hier sind nur Aussteller versammelt, die etwas mit Holz und dessen Verarbeitung zu tun haben. Die Landjugend hat einen Traktor aufgebaut.