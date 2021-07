Freizeit : Kleine Kirmes mit Musikbühne und Zauberei

Morbach In Morbach hat die Gemeinde eine Möglichkeit gefunden, die Kirmes trotz Corona-Einschränkungen auszurichten. Im Mittelpunkt des Programms stehen Kinder und Musikfreunde.

Die Morbacher müssen in diesem Jahr auf ihre Kirmes nicht verzichten. Die Gemeinde organisiert vom 30. Juli bis 1. August auf dem Busparkplatz und dem neugestalteten Parkplatz im Gerberweg eine „kleine“ Kirmes, kündigt Bürgermeister Andreas Hackethal an. Bereits im Vorjahr hatte ein Morbacher Unternehmer kurzfristig eine Kinderkirmes organisiert, um einen Totalausfall der Morbacher Kirmes zu verhindern.

„Es ist keine typische Kirmes, aber wir wollen signalisieren: Es gibt sie noch“, sagt Hackethal. Besonders die Kinder sollen auf ihre Kosten kommen. Eingeplant wird eine Kinderschleife, auf der Jungen und Mädchen im Kindergartenalter ihre Runden drehen können. Hinzu kommen Stände mit Entenangeln, Pfeilwerfen, ebenso wie Essensangebote wie Stände mit gegrillten Sachen, Crèpes und Mandeln deren Duft für Kirmesatmosphäre sorgen, sagt Hackethal. Eine Besonderheit betrifft den Verzehr: „Es gibt keinen Thekenbetrieb, sondern die Besucher werden am Tisch bedient“, sagt er.

Der Anlass jeder Kirmes wird auf dem Gelände nicht vergessen: Der Morbacher Pastor Michael Jacob hält seine Kirmesmesse am Sonntagmorgen um 10.30 Uhr nicht in der katholischen Pfarrkirche St. Anna, sondern auf dem Busbahnhof. Nachmittags unterhält Jacob die Kinder mit seinen Zaubereien.

Los geht es am Freitag um 17 Uhr mit einem kleinen Fassanstich. Der Morbacher Gastronom Robby Mayer organisiert an allen drei Tagen eine Musikbühne auf dem Kirmesgelände.

Auftreten werden am Freitagabend und Samstagabend mit AuxTank und Proof jeweils Bands mit Hardrock. Sonntag am späten Nachmittag kommen die Pop-Freunde bei Covermusik von Fantastisch und dem Wollmann-Esch-Duo auf ihre Kosten. Gerne hätte Mayer noch einen Musikverein verpflichtet, ist aber nicht fündig geworden. „Die haben alle so lange nicht mehr geprobt“, sagt er.