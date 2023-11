Fast wie im Vorjahr Sechs Millionen Euro mehr als gedacht: Morbacher korrigieren ihren Haushalt

Die Ratsmitglieder erlebten wohl ein Déjà-vu, als sie am Dienstagabend im Morbacher Rathaus dem Nachtragshaushalt fürs laufende Jahr zustimmten. Dass sich das zentrale Zahlenwerk zur Finanzsituation der Gemeinde grundlegend verändert und korrigiert werden muss, ist in Morbach regelmäßig der Fall. Im vergangenen Jahr gab es sogar die Rekordsumme von 8,2 Millionen Euro Mehreinnahmen, die in den Haushaltsplan aufzunehmen waren.