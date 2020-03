Kirche : Morbacher Orgelsanierung soll 2021 beginnen

Morbach Unternehmen aus der Gemeinde, Bürger und Vereine haben bisher mehr als 80 000 Euro gespendet.

Das Bistum Trier hat der Morbacher Kirchengemeinde zur Sanierung der Orgel in der Pfarrkirche St. Anna ihren Segen gegeben. „Wir haben die Genehmigung bekommen“, freut sich der Morbacher Pfarrer Michael Jakob. Voraussetzung für die Genehmigung zur Instandsetzung des Instruments war, dass die Kirchengemeinde zwei Drittel der Sanierungskosten in Höhe von 120 000 Euro, also 80 000 Euro, zur Verfügung hat. Durch Spenden sind bis jetzt sogar schon 85 000 Euro zusammengekommen. „Wir sind dankbar für diese hohe Summe“, sagt Jakob.

Nachdem die Entscheidung zur Sanierung der Orgel getroffen worden war und der Pastor 2014 mit Spendenaufrufen zur Finanzierung der Arbeiten begonnen hatte, hat er jetzt den Auftrag zur Sanierung an eine saarländische Firma geben können. Das wird frühestens 2021 der Fall sein, sagt er. Dabei will er berücksichtigen, zu welchen Zeiten die Orgel weniger benötigt wird und während der Sanierung für Ersatz sorgen. Zudem plant Jakob Aktionen, um die noch fehlenden 40 000 Euro zusammenzubringen.

Nach wie vor haben Interessenten die Möglichkeit, die Patenschaft für eine oder mehrere Orgelpfeifen zu übernehmen und sich so an der Sanierung der Orgel zu beteiligen. Infos erteilt das katholische Pfarramt St. Anna, Bahnhofstraße 1, Morbach, Telefon 06533/93290

Weiterhin sollen technische Dinge verbessert werden, denn der Motor, der die Luft in die Pfeifen pumpt, produziert zu wenig Druck. „Das ist so, als ob ein 100-PS-Motor in einem Auto nur 50 PS leistet“, hatte er in einem Vergleich deutlich gemacht. Zudem sollen mechanische Bauteile elektrifiziert werden. Durch eine Einzeltonsteuerung und weitere technischen Verbesserungen würden dann die Spielmöglichkeiten erweitert.