Kultur : Morbacher Ortsbeiräte messen sich im Kegeln

Morbach Kürzlich hat in der Morbacher Kegelhalle das Vergleichskegeln der Ortsbeiräte stattgefunden. Insgesamt haben 13 Mannschaften mit je vier beziehungsweise fünf Spielern teilgenommen.

Jeder Spieler absolvierte 38 Würfe: 20 Würfe in die Vollen und 18 in‘s Abräumen. Am Ende wurden die vier besten Ergebnisse der jeweiligen Mannschaft addiert. Mit 801 Holz und einem Vorsprung von über 100 Holz siegte die Mannschaft aus Hoxel und konnte damit ihren Sieg von 2017 verteidigen. Platz zwei ging mit 695 Holz an Morscheid-Riedenburg. Dritter wurde mit 675 Holz die Mannschaft aus Hunolstein. Weitere Platzierungen: 4. Platz: Haag (579 Holz); 5. Platz: Morbach (571 Holz); 6. Platz: Weiperath (545 Holz); 7. Platz: Gutenthal (533 Holz); 8. Platz: Merscheid (529 Holz); 9. Platz: Hinzerath (518 Holz). Die Mannschaft aus Odert, für die auch Bürgermeister Andreas Hackethal als „Odert 4“ spielte, landete mit 504 Holz auf Platz 10. 11. Platz: Hundheim (464 Holz); 12. Platz: Heinzerath (463 Holz); 13. Platz: Bischofsdhron (439 Holz). Foto: Marco Thees