Kommunalwahl : Neue Gesichter, neue Beigeordnete

Morbach In seiner ersten Sitzung nach der Kommunalwahl hat sich der Morbacher Gemeinderat konstituiert. Die Zahl junger Mitglieder hat zugenommen.

Mit 28 frisch gewählten Ratsmitgliedern und einem Patt zwischen CDU und FWM geht der Morbacher Gemeinderat in die neue Amtsperiode. In seiner ersten Sitzung verpflichtete der wieder gewählte Bürgermeister Andreas Hackethal die Ratsmitglieder per Handschlag.

Eine erste schriftliche Anfrage in der Einwohnerfragestunde galt es dann auch schon in dieser Sitzung zu beantworten. Sie kam vom ehemaligen Gemeinderatsmitglied Rainer Stablo von den Linken, der in dieser Periode nicht mehr gewählt wurde. Stablo, selbst an diesem Abend nicht anwesend, fragte an, ob die Einheitsgemeinde Morbach einen Antrag auf Aufnahme in die Natonalparkgemeinden machen wolle, da die Gemeinde in der Nationalparkregion liege. Hackethal antwortete: „Wir sind in dieser Frage bereits aktiv geworden, der Nationalpark ist Realität geworden und einen formellen Beitritt halte ich für denkbar. Das hängt schließlich vom Gesamtpaket ab.“