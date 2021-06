Brauchtum : Hoffnung für die Morbacher Kirmes

Morbach Im Juli soll eine endgültige Entscheidung fallen, ob und wie das Fest stattfindet.

Das Weinfest der Mittelmosel in Bernkastel-Kues findet nicht in gewohntem Rahmen statt, die Wittlicher Säubrennerkirmes auch nicht. Die Morbacher St.-Anna-Kirmes Ende Juli ist aber noch nicht endgültig abgesagt. Das ist das Ergebnis einer Anfrage von Manuel Blatt (CDU) in der zurückliegenden Sitzung des Morbacher Gemeinderates. „Inwieweit gibt es ein Konzept, die Kirmes unter den jetzigen Umständen durchzuführen, eventuell in abgespeckter Form?“, fragte Blatt in Richtung Bürgermeister Andreas Hackethal.