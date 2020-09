Pandemie : Morbacher Tourist-Info wegen Corona geschlossen

Morbach Die Fallzahl im Kreis hat sich innerhalb von zehn Tagen fast verdreifacht. Auch das Rathaus der Einheitsgemeinde hat es erwischt.

Infektionsgeschehen Innerhalb von zehn Tagen hat sich die Zahl der Infizierten im Kreis Bernkastel-Wittlich beinahe verdreifacht: Am 20. September waren es noch neun Infizierte, mittlerweile sind es 25 Fälle (Stand 30. September). Nach einem mehrere Wochen währenden Seitwärtstrend mit weniger als zehn Infizierten sind die Fallzahlen in den letzten Tagen wieder deutlich gestiegen. Wenn man sich die Zahlen zum Infektionsgeschehen im Kreis im Detail anschaut, dann fällt auf, dass insbesondere die Mosel wieder deutlich mehr Fälle zählt. Mit elf Infizierten ist die Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues derzeit klarer Spitzenreiter. Die Stadt Wittlich und die Verbandsgemeinde Wittlich-Land zählen jeweils fünf Infizierte. Zwei akute Infektionen gibt es in der VG Traben-Trarbach. Die Einheitsgemeinde Morbach zählt ebenso zwei Infektionen. Völlig coronafrei ist dagegen die VG Thalfang.

Wieso aber hat die Moselregion so zugelegt? Der TV hat die Kreisverwaltung um eine Erklärung gebeten. Bei den neuerlichen Fällen an der Mosel handele es sich überwiegend um eingereiste Erntehelfer, sagt Manuel Follmann, Pressesprecher der Kreisverwaltung. Corona-Infektionen bei Saisonarbeitskräften würden das Gesundheitsamt aber nicht vor all zu große Probleme stellen. „Saisonarbeitskräfte aus Risikogebieten dürfen sich laut der Coronabekämpfungsverordnung bis 14 Tage nach der Einreise nur in festen Arbeitsgruppen aufhalten. Sie dürfen außerhalb davon keinen Kontakt zu Dritten haben und leben damit in einer quarantäneähnlichen Situation“, erklärt Follmann. Im schlimmsten Fall könne so nur eine Kolonne infiziert werden. Für die Mitarbeiter des Gesundheitsamtes gestalte sich die Nachverfolgung der Kontaktpersonen in solchen Fällen damit relativ unproblematisch.