Hilfe : Morbacher Verein sammelt für gelähmten Jungen

Morbach-Haag Vorsitzende übergibt Scheck mit fünfstelliger Summe an bedürftige Familie

Wenn die Not groß ist, dann wird jede mögliche Hilfe gebraucht. Auch in finanzieller Hinsicht. Das weiß Brigitte Stierwald vom „Verein schwerstkranker Kinder Hunsrück“ aus Haag. Der Verein unterstützt Familien mit chronisch- oder schwerstkranken Kindern sowie Kinder mit Behinderungen. Das jüngste Engagement des Vereins gilt dem zwölfjährigen Ben aus Wahlenau (VG Herrstein-Rhaunen). Seiner alleinerziehenden Mutter überreichte die Vorsitzende des Vereins jetzt einen Scheck über 10 000 Euro. Das Geld wird gebraucht, um das Haus, in dem Ben mit seiner Mutter lebt, barrierefrei umzubauen. Denn nach einem Freizeitunfall konnte der Junge weder Arme noch Beine bewegen und befindet sich in einer Spezialklinik am Bodensee. Nach mehreren Operationen und verschiedenen Rehamaßnahmen könne er seine rechte Hand wieder teilweise bewegen, sagt Stierwald.