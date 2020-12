Kommunalpolitik : Morscheider Grundschule bekommt Lüftungsanlage

Morbach/Morscheid-Riedenburg Für rund zwei Millionen Euro lässt die Gemeinde Morbach ihre Grundschule in Morscheid sanieren. Jetzt können die letzten Gewerke ausgeschrieben werden.

Mit einem Großprojekt geht es in der Einheitsgemeinde Morbach voran: mit der Sanierung der Grundschule in Morscheid. Im Bau- und Liegenschaftsausschuss der Gemeinde Morbach gab es jetzt grünes Licht für die Entwurfsplanung des Büros Firma Techno-Plan-Consult Ingenieurgesellschaft mbH aus Fischbach, die die Grundlage für die Ausschreibung von Lüftungsanlage und Fenstern ist. 80 Prozent der Leistungen seien inzwischen ausgeschrieben, sagte der Morbacher Bauamtsleiter Matthias Schabbach. Es fehlen neben Lüftung und Fenstern die Außenanlagen.

Mit Corona hatte die Entscheidung für die Anlage zur Be- und Entlüftung der Morscheider Schule zunächst nichts zu tun. Sie sei vielmehr nötig, wenn durch eine bessere Dämmung die Luftzu- und abfuhr nicht mehr ausreichend sei, erklärte der Bauamtsleiter. Letztendlich hilft eine solche Anschaffung allerdings auch in Zeiten der Pandemie, weil durch die Entlüftung auch die Aerosole in der Raumluft verringert wird. Und sie fungiert als Lärmschutz und ermöglicht es, die Fenster geschlossen zu halten. Zunächst war eine zentrale Lüftungsanlage im Gespräch gewesen.Doch aus statischen und wirtschaftlichen Gründen sei diese nicht zum Zuge gekommen. Stattdessen sollen die vier Klassenzimmer und ein Betreuungsraum mit Lüftungsanlagen ausgestattet werden. Die Geräte werden an den rückwärtigen Innenwänden als Deckengeräte integriert. Die Außenluftführung erfolgt über Flachkanäle in der Decke und über ein Fensterpaneel im Oberlicht. Die Entwurfsplanung stellte Mario Winkel vor. Die Lüftung soll rund 88 400 Euro kosten.