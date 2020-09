Umwelt : Müllsammelaktion an der Mosel

Traben-Trarbach (red) Die Länderübergreifende Aktion „Mosel Clean Up“ findet am Samstag, 12. September, statt. In diesem Jahr wird die größte Müllsammelaktion Europas auf die Mosel ausgeweitet. Für alle, die in Traben-Trarbach helfen möchten, ist ab 9.30 Uhr am Alten Bahnhof in Traben der Treffpunkt.

