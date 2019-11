Tourismus : Mosel-Gäste-Zentrum erhält Auszeichnung

Bernkastel-Kues Beim Mosel-Gäste-Zentrum Bernkastel-Kues (MGZ) wird auf Qualität gesetzt: beim Kundenservice, im Umgang mit den Mitarbeitern und in der Zusammenarbeit mit Partnern.

Bei der Veranstaltung in der Sayner Hütte in Bendorf/Sayn nahm Jörg Lautwein, Leiter des Mosel-Gäste-Zentrums Bernkastel-Kues, diese Auszeichnung entgegen. „Das ist eine Bestätigung unserer Arbeit“, sagt Jörg Lautwein, „sie bedeutet, dass wir in Bernkastel-Kues eine ausgezeichnete Kunden- und Servicequalität liefen“.