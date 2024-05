Nach dem Starkregen Hochwasser an der Mosel war beherrschbar, hat aber den Tourismus getroffen

Die Städte und Gemeinden im Kreis Bernkastel-Wittlich sind noch einmal davongekommen. Die Starkregen am Freitag hatten sich vor allem an der Saar ausgetobt. Doch der stark ansteigende Pegel der Mosel, der am Pegel Trier einen Höchststand von 9,50 Meter erreichte, machte Sorgen. Es kam zu Überschwemmungen, die allerdings für die meisten der hochwassererprobten Anlieger der Mosel im Rahmen blieben.