Spuren sind bis heute zu sehen Hund beißt Frau an der Mosel ins Gesicht – „Er hat mich nicht mehr losgelassen“

Sie ahnte nichts Böses, als sie in einem Moselort in der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues ihren Job erledigen wollte. Doch als die Mitarbeiterin einer Apotheke an einem Aprilnachmittag ihren Wagen geparkt, die Medikamente in die Hand genommen und aus ihrem Auto gestiegen war, um eine Kundin der Apotheke zu beliefern, erlebte sie dort auf offener Straße einen Albtraum. „Ich sah einen großen Husky. Er war nicht angeleint und stand etwa zwei Häuser weit entfernt auf der Straße. In der Nähe sah ich eine Frau an der Mülltonne stehen. Die hatte mir aber den Rücken zugewandt“, erinnert sich die junge Frau an die Szenerie zurück.