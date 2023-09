Eröffnung der Strecke Radwege verbinden: Lückenschluss Mosel-Hunsrück ist geglückt

Das blau-weiße Band in den Farben der Grafschafter Gemeinden flattert geduldig im Wind. Gleich werden vier Bürgermeister es durchschneiden und damit den neuen Radweg offiziell Radfahrern und Wanderern übergeben – einschließlich des Segens der Kirche. Die neue zwölf Kilometer lange Strecke, eingerichtet auf Wirtschaftswegen, zweigt in Mülheim vom Moselradweg ab und führt über Mülheim nach Veldenz und Burgen, von dort geht es in Richtung Hunsrück nach Gornhausen und dann führt der Weg hin zum Erbeskopf.