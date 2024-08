Schicksalsjahre 1944/45 Als der Krieg in die Region kam: Er wollte endlich wieder in den Wingert

Reil · Vor 80 Jahren landeten die Alliierten im Sommer in der Normandie. Im Winter 1944 waren sie bis in die Ardennen vorgerückt. Der Krieg kam damit auch in die Region. Was damals an der Mosel passiert ist – Eleonore Roth aus Reil berichtet von den Erlebnissen ihres Vaters.

06.08.2024 , 11:53 Uhr

1939 halfen die an der Mosel stationierten Soldaten bei der Weinlese mit. Foto: TV/privat