Film : Kino zeigt Film zu Künstlicher Intelligenz

Bernkastel-Kues (red) Die Kueser Akademie für Europäische Geistesgeschichte zeigt im Rahmen des Projektes Edikint, in Kooperation mit der Katholischen Familienbisldung Mittelmosel und dem Arbeitsbereich Kultur des Bischöflichen Generalvikariats den Film „Blade Runner 2049“ von Denis Villeneuve am Mittwoch, 15. Januar, um 19 Uhr im Mosel-Kino in Bernkastel-Kues.

