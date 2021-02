Kostenpflichtiger Inhalt: Corona-Folgen : 2000 Liter - An der Mosel wird Bier in den Abfluss gekippt

Flaschenbier kann die Brauerei Machern noch absetzen, aber Fassbier musste jüngst vernichtet werden. Foto: Hans-Peter Linz Foto: TV/Hans-Peter Linz

Bernkastel-Kues/Machern 4000 „Halbe“ wandern in der Klosterbrauerei Machern in den Gully. Der Grund: Mangelnder Absatz an Fassbier wegen des Lockdowns.