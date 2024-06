Besucher meiden die Mosel Gästeflaute beim Camping in Klüsserath: Betreiber gleich dreifach schwer getroffen

Gähnende Leere herrscht auf dem Camping- und Wohnmobilstellplatz in Klüsserath. Wo sich sonst um diese Zeit Zelt an Zelt und Wohnmobil an Wohnmobil die Klinke in die Hand geben, da stehen nur vereinzelt einige wenige Camper. Die beiden Pächter vom Camping- und Wohnmobilstellplatz in Klüsserath, Benjamin Ensch (rechts) und Martin Lex haben es nicht einfach: Nicht nur, dass der Umsatz fehlt und sie Hochwasserschäden beseitigen mussten, nun bleiben auch noch die Urlauber aus.

Foto: Monika Traut-Bonato