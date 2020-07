Kultur : Wenn wildes Holz auf Sommersprossen trifft

Bernkastel-Wittlich Mosel Musikfestival ist im Kreis Bernkastel-Wittlich mit fünf Veranstaltungen präsent.

(red) Das Mosel Musikfestival ist im August mit Freiluftkonzerten auf Burg Landshut, in Klausen und den Moselauen zu Gast. Das Familienprogramm „Sommersprossen“ rundet das Angebot der Festivalsaison 2020 im Landkreis Bernkastel-Wittlich ab. Er ist fünf Meter lang, bietet ausreichend Platz: Mit einem Bühnenanhänger, der im Retro-Look ausgestattet sein wird, geht das Mosel Musikfestival in dieser Sommersaison auf Tour und will dem Publikum so noch ein Stück näher kommen.