Mosel Musikfestival : Ensemble spielt Volkslieder

bild mmf athos ensemble 1008. Foto: Christian Palm

Klausen (red) Mit ihrem eigenen, unverkennbaren Stil widmen sich Markus Burger (Piano) und Jan von Klewitz (Saxofon) gemeinsam mit dem Athos-Ensemble (Foto) den schönsten deutschen Volksliedern. Mal als Sextett, mal in anderen Spielvarianten der Besetzung verbinden Jazz-Duo und Vokalensemble am Samstag, 10. August, 20.30 Uhr, in der Pfarr- und Wallfahrtskirche Klausen geschickt Improvisation und Klassik.

Karten siehe Info unten rechts.