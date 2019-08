Mosel Musikfestival : Akkordeon trifft Zither

bild mmf chassot und mallaun 0208. Foto: Heike Liss

WITTLICH (red) Im Rahmen des Mosel Musikfestivals spielen am Freitag, 2. August, ab 20 Uhr in der Kultur- und Tagungsstätte Synagoge in Wittlich Viviane Chassot am Akkordeon und Martin Mallaun an der Zither Werke von Scarlatti, Rameau, Couperin und Piazolla.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Karten gibt es ab 29 Euro.