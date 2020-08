Konzert : Saxofonklänge im Klostergarten Klausen

Saxofourte Foto: TV/Uli Schlossbach

Klausen (red) Im Rahmen des Mosel Musikfestivals ist die Formation Saxofourte am Freitag, 14. August, ab 20 Uhr mit ihrem Programm „Rubini is coming“ im Klostergarten in Klausen zu Gast. Die virtuosen Künstler gehen mit dem Publikum auf eine Abenteuerreise, die keine Traurigkeit aufkommen lässt.

