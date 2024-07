Mit Hakenkreuz-Tattoo in die Tankstelle Vorfall an der Mosel: Neonazis aus Essen machen Kröv unsicher

Sie rücken aus dem tiefen Westen an. Per Bus ist eine Gruppe von knapp 20 Rechtsextremen in den kleinen Kröver Ortsteil Kövenig angereist. Lange währt ihr Aufenthalt, bei dem sie laut einer Vorlage für eine Sitzung des rheinland-pfälzischen Innenausschusses das DFB-Pokalfinale gucken wollten, nicht.