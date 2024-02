Feinschmecker-Guide Zwei Restaurants der Mosel-Region gehören zur Spitzenklasse in Deutschland

In Piesport an der Mosel ist Thomas Schanz der Küchenchef. Hier macht er im schanz. restaurant. die Gäste glücklich. Weit über die Region hinaus hat sich herumgesprochen, dass es hier eine herausragende Gastronomie gibt. In der aktuellen Wertung reicht es sogar für Platz 5 in ganz Deutschland. Das Feinschmecker-Urteil zeigt, dass selbst die Testesser hier noch beeindruckt werden. „Auf klassischer französischer Basis pflegt er an der Mosel eine zeitgemäße, hochpräzise und filigrane Spitzenküche“, heißt es dort. Im Gastraum wird unter anderem eine Neugestaltung mit warmen Farbtönen gelobt. Mit Blick auf das Gesamterlebnis lautet das Urteil: „Perfekte Symbiose aus großer Küche, stilvoller Gastlichkeit und entspanntem Wohlgefühl.“