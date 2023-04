Niranjana Lipps hilft anderen Menschen Was eine „Mosel-Schamanin“ macht

Niranjana Lipps lebt in zwei Welten. In Lösnich an der Mosel, in einem kleinen, alten Bauernhaus – und in der Welt der Spiritualität, wo sie dem Tiefsten der Seele auf den Grund geht. Yoga, Mantrasingen, Kräuterführungen, Seelenrückführung, schamanisches Träumen, Lichtsprache, Steinorakel – viele unterschiedliche Techniken setzt sie in der Arbeit mit ihren Klienten ein, berät sie auch zu Gesundheit und Ernährung oder begleitet Sterbende.