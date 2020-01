Musical : Mosel-Show mit Sascha Gutzeit

bild mosel-show 2006. Foto: Trierischer Volksfreund/Sascha Gutzeit

Osann-Monzel (red) Mit der „Mosel-Show“ präsentiert der Schauspieler, Sänger und Entertainer Sascha Gutzeit am Freitag, 24. Januar, und am Samstag, 25. Januar, im Weingut Jürgen Göhlen in Osann-Monzel eine Reise von der deutsch-luxemburgischen Grenze nach Koblenz und gleichzeitig eine Liebeserklärung an eine der schönsten Regionen Europas. Das heitere Musical beginnt jeweils um 20 Uhr.

