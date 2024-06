Kriminalität Unbekannter soll Rentner in Bernkastel-Kues attackiert haben

Für Rosi X. und ihren Lebensgefährten Helmut Y. (Namen der Redaktion bekannt) brach am vergangenen Sonntag, 23. Juni, ein Stück weit eine Welt zusammen. Wie Rosi X. dem Trierischen Volksfreund gegenüber erklärt, sei ihr Lebensgefährte Helmut Y. urplötzlich von einem fremden Mann attackiert worden. „Wir sind an dem Sonntag bei schönem Wetter durch die Anlage gegangen und haben uns am Spielplatz in den Moselauen auf eine Bank gesetzt, weil mein Lebensgefährte sich ausruhen wollte“, sagt Rosi X.