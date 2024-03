Verkehr auf dem Fluss Polizei-Alarm an der Mosel: Ein ungewöhnliches Gefährt geht baden

„Nanu, ist da ein Wohnwagen versehentlich ins Wasser gerollt?“, dachten sich Passanten am Moselufer in Reil vergangene Woche. Und tatsächlich: An der Brücke schwamm ein Fahrzeug, das auf den ersten Blick wie ein Wohnwagen aussah. Volksfreund-Leser Michael Boemer schickte der Redaktion ein Foto, auf dem das seltsame Gefährt zu sehen ist.