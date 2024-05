Pro und Kontra 10 Gründe, warum Touristen an der Mosel nerven - und warum wir sie trotzdem brauchen

Mit dem Erwachen des sonnigen Wetters strömen sie von weit und fern zu uns: Wer an der Mosel aufwächst, wächst mit Touristen auf. Das ist bisweilen schön – und bisweilen schrecklich. Denn die Gästemassen bringe nicht nur Freud, sondern hier und da auch Leid in unsere Heimat. Unsere Autorin listet aus der ganz und gar subjektiven Perspektive einer Einheimischen die zehn nervigsten Aspekte der Urlauberscharen in der Region auf und erklärt, warum wir sie trotzdem nicht missen wollen.