Glühwein&Geschenke Mosel-Wein-Nachts-Markt hat die (Keller-)Pforten geöffnet (Foto/Video)

Ob über oder unter der Erde, in Traben-Trarbach frönen von jetzt an wieder an jedem Wochenende Tausende Menschen dem Mosel-Wein-Nachts-Markt. Am Freitag, 24.11., wurde er feierlich mit einer Show an der Schlittschuhbahn eröffnet – erstmals leuchtete dazu sogar ein Feuerwerk über der Stadt. Schon von Mittag an strömten die Menschen in die historischen Keller, um dort nach Geschenken, Genussvollem, Handwerkskunst & Co. zu stöbern und (Glüh-)Wein sowie Kulinarisches zu genießen. Der unterirdische Weihnachtsmarkt endet am 1. Januar.