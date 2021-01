Weinbau : Digital und von zu Hause aus

Weinbautage digital und von zuhause aus: Rund 400 Teilnehmer verfolgen die Vorträge am Bildschirm. Foto: TV/DLR

Bernkastel-Wittlich Die Mosel-Weinbautage hatten ihre digitale Premiere: Rund 400 Teilnehmer verfolgten am ersten Tag die Vorträge am Bildschirm.

Der erste digitale Weinbautag wurde seinem Motto Moseltaldigital vollends gerecht. Dabei gab der neue Dienststellenleiter des DLR Mosel, Norbert Müller, in seiner Eröffnungsansprache klar zu verstehen, dass er die Digitalisierung in der Landwirtschaft und im Weinbau im positiven Sinn weiterentwickeln möchte.

Das Thema des ersten Vortrags – Unterstockbewirtschaftung 4.0 – dominiert die Weinbautechnik. Dieser Umstand ist laut Referent Daniel Regnery (DLR Mosel) nicht zuletzt der Debatte um den Wirkstoff Glyphosat geschuldet. Innerhalb dieses Themas gebe es kein Allheilmittel. Zwar hätten die Maschinenhersteller in den vergangenen Jahren eine ganze Bandbreite an technischen Neuerungen präsentiert, diese böten in Solo-Anwendungen jedoch nur kurzfristigen Erfolg, beziehungsweise gingen mit weiteren Problemstellungen einher. Vor allem gelte dies für den Steillagenweinbau. Es gebe nicht DIE Lösung für den Unterstockbereich, sondern eine situationsangepasste.