„Piwis“ werden bei den Weinbautagen in Wittlich diskutiert Verdrängen pilzresistente Sorten auf lange Sicht den Riesling?

Neue Entwicklungen, technische Verbesserungen im Weinbau und in der Kellerwirtschaft, Marketingstrategien und weinbaupolitische Fragen – traditionell befassen sich stets zum Anfang jeden Jahres die Mosel-Weinbautage mit solchen Themen. Mehrere Hundert Winzer von der Obermosel, Saar bis zur Untermosel hören Vorträge, diskutieren mit Experten und nutzen die Gelegenheit, sich auf einer Fachausstellung über neueste Maschinen und Verfahren zu informieren. Diesmal finden die Weinbautage am Mittwoch, 10., und Donnerstag, 11. Januar, im Eventum in Wittlich statt (siehe Programm).