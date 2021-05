Im Herbst wird die neue Gebietsweinkönigin gewählt : In diesem Jahr heißt es wieder: Moselweinkönigin gesucht!

Bernkastel-Kues/Trier Trotz Pandemie sucht die Moselwein e.V. wieder eine Gebietsweinkönigin. Bis 31. Mai können sich junge Frauen bewerben. Der TV sprach mit der noch amtierenden Gebietsweinkönigin Marie Jostock über ihre Erfahrungen als Weinkönigin in Zeiten von Corona.

Das hätte Marie Jostock nicht gedacht, als sie im Herbst 2019 zur Mosel-Weinkönigin gewählt wurde: Keine großen Feste, keine Weinproben, kaum öffentliche Auftritte – stattdessen monatelanger Lockdown in Deutschland wegen der Corona-Pandemie. Ihre Amtszeit wurde deshalb 2020 um ein Jahr verlängert – und sie lernte rasch, die Krise auch als Mosel-Weinkönigin zu meistern. „Ich konnte viele Termine online wahrnehmen und hatte auch viele Video-Auftritte, was sehr spannend war,“ sagt Marie Jostock. Außerdem habe sie durch die Pandemie viele Erfahrungen in den sozialen Medien gemacht. Normalweise absolviert die Mosel-Weinkönigin in ihrer einjährigen Amtszeit bis zu 200 Termine.