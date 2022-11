Hotels an der Mosel : Bei Wellness-Angeboten wird es teurer

Gerade im Winter gehen viele Menschen gerne in die Sauna. Doch Saunen sind Stromfresser. Foto: Getty Images/BraunS

Bernkastel-Wittlich Fällt Wellness in diesem Winter aus? Großzügige Spa-Bereiche verschlingen Energie und lassen die Kosten nach oben schnellen. Müssen Gäste in den kommenden Monaten auf den kuschelwarmen Luxus verzichten oder finden Hotelbetreiber Wege aus der Krise? An der Mosel ist man sich in einer Sache einig.