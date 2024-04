Aperol bekommt Konkurrenz Mosel-Winzer kreiert Aperitif mit selbst angebauten Beeren

Kult-Aperitif mit zwölf Buchstaben? Aperol Spritz. Gibt es in jedem Lokal, das was auf sich hält, und in jeder Bar. Der Cocktail gehört für viele Menschen zum Sommer einfach dazu. Geht es nach Marcus Hammes aus Mülheim, dann bekommt der italienische Likör – ein Destillat aus Rhabarber, Chinarinde, Gelbem Enzian, Bitterorange und aromatischen Kräutern – der mit Prosecco und Mineralwasser aufgegossen wird, Konkurrenz. Und zwar von einem Cocktail, der ebenfalls zwölf Buchstaben hat: Aronia Sprizz. Er besteht aus 90 Prozent Wein, zehn Prozent Saft der Aroniabeere und wird mit Kohlensäure versetzt.