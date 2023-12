„Wittlicher Dollar“ feiert seinen 100. Geburtstag Hyperinflation an der Mosel: Als das Geld in Schubkarren transportiert wurde

Davon können Zeitungsmacher heute nur träumen: 1923 betrug der Bezugspreis für das „Wittlicher Tageblatt“ (WT) für den Monat November stolze neun Milliarden Mark. Die Preise und Zahlen in Deutschland überschlugen sich fast in der zweiten Hälfte des Jahres. So betrugen die Stromgebühren in Wittlich für eine Lichtkilowattstunde laut WT am 28. August 425.000 Mark, im Oktober mussten die Verbraucher (WT vom 3.11.1923) in den Hauptnutzungsstunden in Wittlich bereits 15 Milliarden Mark hinblättern. Im gleichen Zeitraum kostete ein Kilo Rindfleisch drei Milliarden Mark, ein Ortsgespräch seit dem 24. August 10.000 Mark.