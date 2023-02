Verständnis, aber auch Frust und Ärger : Im Moselbad gibt es keine Dauerkarten mehr – was das für Vielschwimmer bedeutet und über welche Konsequenzen sie nachdenken

Wird es in Zukunft im Hallenbad Bernkastel-Kues öfter so leer sein? Werden sich die stark steigenden Eintrittspreise auf die Besucherzahl auswirken? Die ersten Stammgäste haben bereits angekündigt, nach Kröv zu wechseln. Foto: klaus kimmling (kik), klaus kimmling

Bernkastel-Kues Wer in Bernkastel-Kues ins Hallenbad oder ins Freibad will, muss bald wesentlich mehr bezahlen. Das ärgert vor allem die Frühschwimmer, die bisher Saison- oder Jahreskarten hatten. Ein Teil von ihnen droht mit Abwanderung.

Inge und Fritz Adam aus Andel gehören zu den treuesten Nutzern des Moselbades in Bernkastel-Kues. Sie gehören zur Spezies der Frühschwimmer, die morgens für eine halbe oder dreiviertel Stunde ihre Bahnen zieht. Im Sommer im Freibad, in den restlichen Jahreszeiten im Hallenbad. Ab der Freibadsaison könnte sich das ändern. Dann wollen die beiden nach Kröv fahren. Dort ist der Tageseintritt (fünf Euro) zwar nur einen Euro billiger als in Bernkastel-Kues. Aber es gibt in Kröv eine Saisonkarte, die 100 Euro pro Person kostet. Und die wird es, so ein Beschluss des Ausschusses für Jugend, Soziales, Senioren, Sport und Schulen, in Bernkastel-Kues nicht mehr geben. Um die 70 Tickets dieser Art sind bisher die Regel.

Wie bereits im Volksfreund berichtet, steigen die Eintrittspreise mit Ende der Hallenbadsaison kräftig an. Der Einzeleintritt für Erwachsene kostet dann sechs Euro (bisher 3,50 Euro). Kinder und Jugendliche zahlen 3,50 Euro. Die Zehnerkarte für Erwachsene schlägt mit 48 Euro (bisher 28 Euro) zu Buche, das 40er-Ticket mit 170 Euro (bisher 100).

So teuer wird es in Bernkastel für Vielschwimmer

Darüber hinaus gibt es Wertkarten für 50, 75, 100 und 150 Eintritte. Für das Ehepaar Adam bedeutet das: Wenn es das Moselbad 300 Mal im Jahr nutzt, zahlt es zusammen 1800 Euro. Derzeit zahlen sie für die Saisonkarte im Hallenbad 120 Euro pro Person.

Rainer Müller aus Monzelfeld, ebenfalls fleißiger Badbesucher hat ein anderes Beispiel: Wenn Vater (150 Mal), Mutter (50 Mal), Sohn (25 Mal) und Tochter (zehn Mal) das Hallenbad während einer Saison besuchen, zahlen sie in Zukunft 753 Euro statt bisher 140 Euro für die ganze Familie.

Leo Wächter, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues, hat das Thema nach Protesten aus der Bürgerschaft erneut auf die Tagesordnung des Ausschusses gesetzt. „Die Verteuerung ist erheblich, ich will das gar nicht kleinreden“, sagt er. Es sei ein Fehler, dass die Verbandsgemeinde die Eintrittspreise seit zehn Jahren nicht erhöht habe. „Hätten wir jedes Jahr um 50 Cent erhöht, wären wir jetzt nicht hier“, sagt er.

Die massive Kostensteigerung in vielen Bereichen verlange nun nach einer Reaktion. Das Moselbad fahre in diesem Jahr voraussichtlich einen Verlust von knapp 700.000 Euro ein. Bisher seien es pro Jahr zwischen 450.000 und 600.000 Euro gewesen.

Der Ausschuss bleibt bei seinem Beschluss vom 20. Oktober 2022. Damals wie heute heißt es dazu: Wer eine Mehrfachkarte erwerbe, spare viel Geld gegenüber dem Einzeleintritt. Das war bisher auch schon der Fall. Fakt ist aber in diesem Zusammenhang, dass sich die Tageskarte für Erwachsene zur neuen Freibadsaison um mehr als 40 Prozent verteuert.

Rita Busch, Gleichstellungsbeauftragte und Beigeordnete der VG, bringt noch einmal die Überlegung ins Spiel, eine Familienkarte anzubieten. Sie spricht von einem „harten Preis für Familien, die können dann nicht mehr jeden Tag ins Bad gehen“.

„Wir mussten eine neue Ordnung ins Bad bringen“, sagt Thomas Schimper, der Betriebsleiter des Bades. Er habe sich in vielen Bädern umgehört. So gebe es kaum ein Freibad in Rheinland-Pfalz, das, wie in Bernkastel-Kues, täglich von 8 bis 20 Uhr geöffnet sei. „Wir werden weiter am Konzept und an Angeboten arbeiten“, sagt er.

Werden die Hallenbad-Gäste aus Bernkastel-Kues abwandern?

Marita Schmitt aus Bernkastel-Kues ist bisher ebenfalls fast jeden Tag im Bad. Sie glaubt, dass viele Leute ihre Schwimmbadbesuche einschränken werden oder in andere Bäder wechseln. Inge und Fritz Adam, Rainer Müller und Marita Schmitt räumen ein, dass die Dauerkarten bisher sehr günstig waren und teurer werden müssen. Und wo läge ein angemessener Preis für eine Jahreskarte für beide Bäder? „So bei 450 Euro“, sagt Fritz Adam.