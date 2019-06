Tourismus : Moselcard: Mehr Urlaubserlebnis für die Gäste

Bernkastel-Kues/Traben-trarbach Die Mosellandtouristik plant zum 1. April 2020 die Einführung einer umlagefinanzierten Gästekarte in der Tourismusregion Mosel-Saar. Die MoselCard soll der Erlebnisschlüssel für Übernachtungsgäste zu allen angeschlossenen Freizeiteinrichtungen sein und die Fahrkarte zur Nutzung von Bus und Bahn.

Wesentliche Voraussetzungen zur Einführung der MoselCard sind ein dichtes Netz von attraktiven Freizeiteinrichtungen und eine ausreichende Anzahl an teilnehmenden Betrieben. Alle Übernachtungsgäste eines teilnehmenden Beherbergungsbetriebs bekommen beim Check-in von ihrem Gastgeber die MoselCard überreicht. Sie können dann ihre Entdeckungstour starten. Derzeit stehen 55 Kultur- und Freizeitangebote zur Verfügung und Busse und Bahn im Verkehrsverbund Region Trier (VRT) und im Verkehrsverbund Rhein-Mosel (VRM) können kostenfrei genutzt werden. Bis zum geplanten Start der MoselCard sollen noch weitere Angebote hinzukommen. Die Mosellandtouristik ist mit zahlreichen Kultur- und Freizeitangeboten noch im Gespräch. Alle Beherbergungsbetriebe in der Tourismusregion Mosel-Saar können Partner der MoselCard werden. Sowohl Vier-Sterne-Hotels als auch Pensionen und Ferienwohnungen sind darunter.

Eine der ersten Zusagen kam von Ulrike Boor vom Ferienweingut Louis Klein in Traben-Trarbach. Sie sieht in der Karte nicht nur Vorteile für ihre Gäste, sondern auch für das Moseltal als touristische Gesamtregion. „Wir beobachten die positiven Effekte einer solchen Karte schon lange in anderen Regionen. Regionen wie der Hochschwarzwald werden als touristische Gesamtheit, serviceorientiert und innovativ wahrgenommen“, sagt Boor. Weiterhin erhofft Sie sich durch eine stärkere Nutzung des ÖPNV durch die Gäste einen positiven Effekt, der auch den Einheimischen zu Gute kommt.