(red) Die Moselfränkische Blasmusik feiert in diesem Jahr zehn Jahre Musik von Ernst Mosch. Die Jubiläumsauftaktveranstaltung ist das traditionelle Muttertagskonzert am Sonntag, 12. Mai, ab 15 Uhr im Kurgastzentrum in Bernkastel-Kues.