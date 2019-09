Kultur : Moselfränkische Führung im Kloster Springiersbach

Bengel (red) Eine Moselfränkische Klosterführung durch das Kloster Springiersbach in Bengel mit anschließendem Kaffeeklatsch im Straußencafé wird am Samstag, 21. September, angeboten. Treffpunkt zu der Tour in moselfränkischer Mundart mit Pater Elias ist um 13 Uhr in der Klosterkirche.

