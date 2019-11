Kultur : Weinprobe mit Mundart-Vorträgen

Burg/Mosel (red) Der Förderverein für Ehrenamt und Kultur in der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach lädt für Samstag, 16. November, zur zweiten „Moselfränkischen Mundart-Weinprobe“ ein. Die Verkostung mit den Vorträgen in Mundart beginnt um 19 Uhr im Hotel „Zur Post“ in Burg an der Mosel.

