Glaube : Rummelsbaacher Bibpailen gestalten Mundartmesse

Rummelsbaacher Bibpailen. Foto: TV/H. Beckmeier

Wittlich (red) Die traditionelle Moselfränkische Mundartmesse findet am Samstag, 15. Februar, ab 17.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Bernhard statt. Die Messe wird von den Rummelsbaacher Bibpailen gestaltet. Die Lesung (Martina Zender) und die Fürbitten (Regina Lequen) werden traditionell in Wittlicher Mundart gesprochen.



Das apostolische Glaubensbekenntnis und das „Vater Unser“ wird von Hermann Barzen auf Moselfränkisch vorgetragen.