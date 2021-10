Heimat und Genuss : Zum Moselkongress in Kröv kommen ein Star-Sommelier und ausgezeichnete Helden

Die Moselregion hat nicht nur schöne Ausblicke, sondern auch kulinarisch einiges zu bieten. Foto: TV-Archiv Foto: TV/Verein Römische Weinstraße

Kröv Die Mosel ist kulinarisch spitze: Diese Botschaft will die Regionalinitiative „Faszination Mosel“ in ganz Deutschland verbreiten. Den Auftakt zu dieser Kampagne macht der Moselkongress am 3. November in Kröv mit einem überaus prominenten Redner.

Toni Askitis ist ein bunter Vogel: Sommelier, Hiphopper, Skater, Gastronom, Düsseldorfer Grieche, Influencer (#asktoni) und bekennender Moselfan. Er moderiert, berät und bietet Workshops an. Was er macht, ist immer unkonventionell, aber fachlich stets überzeugend.

So ist es kein Zufall, dass Simone Röhr, Geschäftsführerin der Regionalinitiative Faszination Mosel, ausgerechnet ihn als prominenten Redner für den Moselkongress am 3. November in Kröv engagiert hat. Immerhin steht einiges auf dem Spiel.

Denn gemeinsam mit ihren Trägern und Partnern möchte die Regionalinitiative die Mosel als führende Genussregion Deutschlands positionieren. Im Themenjahr „Genuss & Kulinarik“ steht der Kongress im Zeichen der Sinnesfreuden. Welches Potenzial die Region hat und was sie außerdem braucht, um sich nachhaltig als führende Genussregion aufzustellen, diskutieren in einer Talkrunde: Toni Askitis, Caroline Weis (Hotel Weingut Weis, Mertesdorf), Markus Reis (Hotel Zeltinger Hof – Gasthaus des Rieslings, Zeltingen-Rachtig), Christiane Horbert (Naturerlebnisbegleiterin und Kultur- und Weinbotschafterin, Oberfell) und Vanessa Weber, (Gründerin SAARKIND, Wiltingen). Die Runde moderiert Sonja Christ-Brendemühl, Deutsche Weinkönigin 2009/2010 aus Oberfell (Kreis Cochem-Zell).

Sommelier und Influencer Toni Asikitis aus Düsseldorf kommt zum Moselkongress am 3. November nach Kröv. Foto: Nico von Nordheim Foto: Nico von Nordheim-gleamlab.de

Damit auf Reden schon gleich Taten folgen, küren im Anschluss die jeweiligen Landräte gemeinsam mit Staatssekretärin Petra Dick-Walther, Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau Rheinland-Pfalz, die sieben Preisträger/innen im Wettbewerb #moselhelden. Ein Wettbewerb, der auf große Resonanz stößt, und der sich laut Simone Röhr „an alle innovativen und kreativen Menschen richtete, die realisierbare Projekte rund um das Thema Essen & Trinken im Weinanabaugebiet Mosel (einschließlich Saar, Ruwer, Sauer und Lieser) konzipieren und umsetzen“.

Insgesamt 64 Bewerber haben sich gemeldet, darunter Vereine, Winzer und Winzer-Vereinigungen, Gastronomen, Privatbetriebe, Tourist-Informationen und sogar ein Musiker. Die Abstimmung läuft online noch bis zum 30. Oktober (https://www.faszinationmosel.info/familie/faszination-genuss/moselhelden/). Die gold-prämierten Sieger erhalten eine Trophäe aus Holz und Schiefer, eine Urkunde und ein Preisgeld von 1.000 Euro vom Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau Rheinland-Pfalz, zudem ist ein Publikumspreis von über 500 Euro ausgelobt.

Eine Eintagsfliege soll die Aktion nicht bleiben. Simone Röhr plant: „Die Verleihung der #moselhelden soll jährlich – passend zu unserem jeweiligen Jahresthema, 2022 ist das Kunst & Kultur, stattfinden.“

Das Vorhaben „Aus- und Aufbau der Markenfamilie Faszination Mosel“ ist gefördert vom Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau Rheinland-Pfalz und dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des Ländlichen Raums.