Corona und Sicherheitsauflagen hatten es vermiest Wie die scheidende Mosella Kira I. nun doch noch an einem Festumzug teilnehmen kann

Das war 2019: Die ehemalige Mosella Kirsten krönt ihre Nachfolgerin Kira I.. Eins blieb Kira I. jedoch in ihren zwei Jahren Amtzeit vergönnt: die Fahrt auf dem Festwagen während des Weinfestes. Auch wenn sie am Freitag ihre Krone abgibt, hat sie mit ihren Prinzessinen eine Lösung gefunden, wie die Drei nun doch noch am Festumzug teilnehmen können.

Foto: Christoph Strouvelle