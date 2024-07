Verschoben Schlechte Wettervorhersage: Zwei Konzerte des Moselmusikfestivals verlegt

Eigentlich waren für das diesjährige Moselmusikfestival zwei Freiluftkonzerte Ende Juli in den Kueser Moselauen in Bernkastel-Kues geplant. Dem machen aktuelle Wetterprognosen allerdings einen Strich durch die Rechnung. Die Konzerte des Jörg Seidel Quartetts („Die andere Seite“ von Udo Jürgens) am Freitag, 26. Juli, und des Silent Explosion Orchestra („Nacht der Filmmusik“) am Samstag, 27. Juli, werden nun sicherheitshalber in das Forum Livia nach Leiwen verlegt.